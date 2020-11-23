 

Замораживание долгов бедных стран и равный доступ к вакцине от COVID-19. О чем договорились на саммите G20

23.11.2020, 12:58, Новости дня

Лидеры стран “Большой двадцатки” на саммите 21–22 ноября, который проходил виртуально, договорились продлить срок действия инициативы по замораживанию долгов бедных государств до июня 2021 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте саммита. 

Кроме того, министры финансов стран – членов клуба G20 совместно с главами центробанков обсудят, нужно ли продлевать приостановку выплат по кредитам для этих государства еще на шесть месяцев после июля 2020-го. По состоянию на 13 ноября 46 стран обратились с просьбой о предоставлении им льгот по этой программе и получили отсрочку на выплату $5,7 млрд долгов, сказано в документе.  

Как сообщает Reuters, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева после выступления перед лидерами G20 заявила, что в дальнейшем необходимо помочь “снизить долговую нагрузку” странам, которые не входят в перечень беднейших. 

Кроме того, в коммюнике лидеры G20 указали на недостаточное участие частных кредиторов в инициативе и призвали “по просьбе соответствующих стран участвовать в ней на сопоставимых условиях”. 

Также в итоговом заявлении саммита “Большой двадцатки” упоминается о доступе к вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 – лидеры государств заявили, что приложат “все усилия для обеспечения доступного и справедливого доступа всех людей” к безопасным и эффективным средствам диагностики и лечения, а также вакцины от COVID-19. 

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

15-й ежегодный саммит G20 проходил под лозунгом “Реализация возможностей XXI века для всех”. Его, как и внеочередной саммит весной 2020-го, провели в онлайн-формате. Председательствовала Саудовская Аравия. В саммите также приняли участие несколько других государств и международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Под Офисом генпрокурора Украины прошла акция в поддержку фигурантов дела Шеремета

14.09 / США заподозрили Иран в подготовке покушения на американского посла в ЮАР

26.09 / VOAэкспресс – 26 сентября 2020

13.10 / В Минске здание милиции забросали «коктейлями Молотова»

12.08 / Литва, Латвия и Польша провозгласили себя посредниками в ситуации с Белоруссией

20.08 / Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана

03.11 / Назван вдвое увеличивающий риск смерти женщин от коронавируса фактор

10.07 / В США рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Главный инфекционист считает, что ситуация вышла из-под контроля

26.08 / В РФ провели более 35 млн тестов на коронавирус

16.07 / Оккупанты на Донбассе применили запрещенные Оттавской конвенцией мины – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска