Замораживание долгов бедных стран и равный доступ к вакцине от COVID-19. О чем договорились на саммите G20

23.11.2020, 12:58, Новости дня

Лидеры стран “Большой двадцатки” на саммите 21–22 ноября, который проходил виртуально, договорились продлить срок действия инициативы по замораживанию долгов бедных государств до июня 2021 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте саммита.

Кроме того, министры финансов стран – членов клуба G20 совместно с главами центробанков обсудят, нужно ли продлевать приостановку выплат по кредитам для этих государства еще на шесть месяцев после июля 2020-го. По состоянию на 13 ноября 46 стран обратились с просьбой о предоставлении им льгот по этой программе и получили отсрочку на выплату $5,7 млрд долгов, сказано в документе.

Как сообщает Reuters, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева после выступления перед лидерами G20 заявила, что в дальнейшем необходимо помочь “снизить долговую нагрузку” странам, которые не входят в перечень беднейших.

Кроме того, в коммюнике лидеры G20 указали на недостаточное участие частных кредиторов в инициативе и призвали “по просьбе соответствующих стран участвовать в ней на сопоставимых условиях”.

Также в итоговом заявлении саммита “Большой двадцатки” упоминается о доступе к вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 – лидеры государств заявили, что приложат “все усилия для обеспечения доступного и справедливого доступа всех людей” к безопасным и эффективным средствам диагностики и лечения, а также вакцины от COVID-19.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

15-й ежегодный саммит G20 проходил под лозунгом “Реализация возможностей XXI века для всех”. Его, как и внеочередной саммит весной 2020-го, провели в онлайн-формате. Председательствовала Саудовская Аравия. В саммите также приняли участие несколько других государств и международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения.