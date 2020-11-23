 

Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт

23.11.2020, 12:58, Новости дня

Экс-жена украинского шоумена Владимира Остапчука, переводчица Елена Войченко программе “Світське життя” на “1+1” рассказала, что бывший муж пытается отсудить у нее детей. 

По словам Войченко, Отапчук говорил ей, что уже подал в суд соответствующий иск.

“Официально никто не сообщал. Владимир озвучивает мне разные вещи часто и перемешивает их с угрозами и шантажом”, – призналась экс-жена шоумена.

Она добавила, что не запрещала бывшему мужу видеться с детьми и даже настаивала, чтобы они присутствовали на его свадьбе с нотариусом Кристиной Горняк.

“Я просила его брать детей, просила знакомить. Я настаивала на том, чтобы он больше общался с детьми до свадьбы, чтобы они присутствовали на свадьбе, чтобы понимали, что происходит. Но решили иначе”, – отметила она.

По словам Войченко, их с Остапчуком дети видели новую жену отца дважды.

“Владимир мне озвучил: “У меня счастливая семья, ты одинока, ты в стрессе, поэтому дети должны жить со мной. Я конечно против такой ситуации”, – сказала она.

Войченко призналась, что бывший муж потребовал проведения ей психологической экспертизы, и к ней приходили из опекунского службы проверять, в каких условиях проживают дети.

По словам бывшей жены шоумена, у самого Остапчука были проблемы психологического характера, когда они еще жили в браке: ему ставили диагноз депрессия, корни которой происходят и детства.

Войченко отметила, что экс-супруг ежемесячно выплачивает ей 10 тыс. грн на детей и помогает платить за их обучение. Она добавила, что однократно он увеличил эту сумму вдвое.

Остапчук и Войченко прожили вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. 

15 октября 2020 года Остапчук женился на Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / В Норвегии арестован предполагаемый российский шпион

04.09 / Трамп опроверг сообщение о его «пренебрежении» к памяти павших героев войн

07.10 / Степанакерт подвергся новому обстрелу

21.11 / “Мы только разгоняемся”. Медик прогнозирует, что пик эпидемии COVID-19 придется на начало 2021 года

02.07 / Мэр Коломыи сообщил, что у него обнаружили COVID-19

20.10 / Угрожал жизням миллионов — британский офицер пытался управлять подлодкой с ядерным оружием «навеселе»

16.07 / Галкин ответил на слухи о знакомстве с задержанным директором центра суррогатного материнства

10.09 / Адвокат назвала статус Колесниковой в деле о призывах к захвату власти

21.10 / В Чехии вернулись к жестким карантинным ограничениям

06.10 / ОКР поставил задачу для сборной РФ на ОИ-2028 и ОИ-2030

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска