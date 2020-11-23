Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт

23.11.2020, 12:58, Новости дня

Экс-жена украинского шоумена Владимира Остапчука, переводчица Елена Войченко программе “Світське життя” на “1+1” рассказала, что бывший муж пытается отсудить у нее детей.

По словам Войченко, Отапчук говорил ей, что уже подал в суд соответствующий иск.

“Официально никто не сообщал. Владимир озвучивает мне разные вещи часто и перемешивает их с угрозами и шантажом”, – призналась экс-жена шоумена.

Она добавила, что не запрещала бывшему мужу видеться с детьми и даже настаивала, чтобы они присутствовали на его свадьбе с нотариусом Кристиной Горняк.

“Я просила его брать детей, просила знакомить. Я настаивала на том, чтобы он больше общался с детьми до свадьбы, чтобы они присутствовали на свадьбе, чтобы понимали, что происходит. Но решили иначе”, – отметила она.

По словам Войченко, их с Остапчуком дети видели новую жену отца дважды.

“Владимир мне озвучил: “У меня счастливая семья, ты одинока, ты в стрессе, поэтому дети должны жить со мной. Я конечно против такой ситуации”, – сказала она.

Войченко призналась, что бывший муж потребовал проведения ей психологической экспертизы, и к ней приходили из опекунского службы проверять, в каких условиях проживают дети.

По словам бывшей жены шоумена, у самого Остапчука были проблемы психологического характера, когда они еще жили в браке: ему ставили диагноз депрессия, корни которой происходят и детства.

Войченко отметила, что экс-супруг ежемесячно выплачивает ей 10 тыс. грн на детей и помогает платить за их обучение. Она добавила, что однократно он увеличил эту сумму вдвое.

Остапчук и Войченко прожили вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

15 октября 2020 года Остапчук женился на Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.