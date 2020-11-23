Мать умершего от обезвоживания ребенка задержали на Сахалине

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23.11.2020, 12:54, Новости дня

В городе Долинске после обнаружения тела шестимесячного ребенка, умершего от обезвоживания, следователи задержали 25-летнюю мать мальчика, сообщила пресс-служба СУ СК по Сахалинской области.

«Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области, в связи с выявленными фактами ненадлежащего исполнения должностными лицами органов опеки и попечительства и ОМВД РФ по Долинскому городскому округу своих обязанностей, в результате которых стало возможным наступление смерти малолетнего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из семьи также изъяли брата-близнеца погибшего ребенка и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии средней степени тяжести. По данным следствия, материально-бытовые условия семьи являются неудовлетворительными, непригодными для проживания в них детей, еда и одежда отсутствуют. Мать злоупотребляет алкоголем. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в городе Златоусте Челябинской области девятимесячный ребенок умер от голода.



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