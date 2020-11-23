 

В Кремле назвали условие поздравления Байдена Путиным

23.11.2020, 12:54, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравит Джо Байдена, когда будет официально объявлено об итогах выборов в США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло», – передает слова Пескова РИА «Новости».

На вопрос о том, ожидают ли в Кремле подведения итогов судебных разбирательств, Песков подчеркнул, что «они должны завершиться».

Представитель Кремля также уточнил, откуда у президента информация по поводу поздравлений с победой в адрес Хиллари Клинтон во время предыдущих выборов.

«Здесь в данном случае это фигура речи», – отметил Песков, добавив, что в прошлый раз «все прогнозы всех американистов, социологов и так далее свидетельствовали о том, что побеждает Хилари Клинтон».

«Именно это имел в виду президент. И действительно, все фактически говорили об этом как о свершившемся факте. Но произошло по-другому», – сказал пресс-секретарь главы Государства.

Ранее Путин также подтвердил, что нужно дождаться юридического подтверждения итогов голосования в США, а отсрочка с поздравлением не ухудшит и без того плохие отношения между Москвой и Вашингтоном.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

25.08 / Выходца из Киргизии приговорили за нападение на полицейского в Москве

24.07 / Алкоголь и табак предложили обложить дополнительным сбором

28.08 / Несколько фигурантов дела о хищениях в РКК «Энергия» скрылись от следствия

16.07 / В Белграде оценили идею Госдепа примириться с сербами с помощью денег

19.10 / В РФ предложили ввести стандарт дистанционного урока

13.09 / Более 400 жителей Краснодара обратились за помощью из-за пожара

06.10 / Guardian – Джонсон предупредил уставших от коронавирусных ограничений британцев о тяжёлой зиме

19.08 / В московском СИЗО обнаружили тело заключенного

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска