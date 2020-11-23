В Кремле назвали условие поздравления Байдена Путиным

23.11.2020, 12:54, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравит Джо Байдена, когда будет официально объявлено об итогах выборов в США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло», – передает слова Пескова РИА «Новости».

На вопрос о том, ожидают ли в Кремле подведения итогов судебных разбирательств, Песков подчеркнул, что «они должны завершиться».

Представитель Кремля также уточнил, откуда у президента информация по поводу поздравлений с победой в адрес Хиллари Клинтон во время предыдущих выборов.

«Здесь в данном случае это фигура речи», – отметил Песков, добавив, что в прошлый раз «все прогнозы всех американистов, социологов и так далее свидетельствовали о том, что побеждает Хилари Клинтон».

«Именно это имел в виду президент. И действительно, все фактически говорили об этом как о свершившемся факте. Но произошло по-другому», – сказал пресс-секретарь главы Государства.

Ранее Путин также подтвердил, что нужно дождаться юридического подтверждения итогов голосования в США, а отсрочка с поздравлением не ухудшит и без того плохие отношения между Москвой и Вашингтоном.