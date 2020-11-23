Мнение: Это шок, а не демократия
23.11.2020, 12:48, Разное
Показательный эксперимент об относительном результате любого современного голосования в демократическом государстве, который покажет вам насколько уязвимы свободы и права его граждан на свободное волеизъявление.
В США провели эксперимент по взлому машины для обработки бюллетеней.Чтобы получить полный доступ к оборудованию без наличия пароля от него, хакерам потребовалась одна минута.
Вот так просто.
Источник: Теория элит
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