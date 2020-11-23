 

Мнение: Это шок, а не демократия

23.11.2020, 12:48, Разное

Показательный эксперимент об относительном результате любого современного голосования в демократическом государстве, который покажет вам насколько уязвимы свободы и права его граждан на свободное волеизъявление.

В США провели эксперимент по взлому машины для обработки бюллетеней.Чтобы получить полный доступ к оборудованию без наличия пароля от него, хакерам потребовалась одна минута.

Вот так просто.

Источник: Теория элит



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