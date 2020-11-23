 

В Крыму из-за пересохших скважин почти 30 населенных пунктов остались без воды

23.11.2020, 12:16, Разное

Из-за пересыхания скважин в Крыму порядка 30 населенных пунктов остались без водоснабжения. Жителям региона приходится пользоваться привозной водой.
По данным руководства государственного предприятия «Вода Крыма», подвоз будет осуществляться и в дальнейшем. Сейчас обмелевшими вследствие засухи стали сразу три водохранилища: Симферопольское, Партизанское и Аянское. В столице республики и ее пригородах питьевую воду подают в квартиры только в утреннее и вечернее время. Подобные ограничения действуют по всей территории полуострова.

В Севастополе пришлось ввести режим повышенной готовности, здесь запасы могут закончиться уже в течение трёх ближайших месяцев. Каптаж и скважины по всей территории республики работают по спецграфику, во многих населенных пунктах вода для питья только привозная. Остались без воды курортная Алушта и более десятка близлежащих сел, проблемы отмечаются в районах возле Судака, Феодосии, Бахчисарая и Белогорска. Сегодня на сайте «Воды Крыма» будет опубликована информация о режиме снабжения и подвозе воды.

Проблема с водоснабжением и орошением сельхозземель в Крыму отмечается с 2014 года. Тогда власти Украины перекрыли воду, поступающую по Северо-Крымскому каналу на полуостров из Херсонской области. Таким образом регион лишился почти 90% воды, необходимой для его жителей. На данный момент население Крыма обеспечивается из местных источников. Правительство Российской Федерации заявило о готовности направить в республику до 2024 года свыше 48 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на устранение проблем водного дефицита в регионе. Согласно распоряжению президента Владимира Путина был подготовлен план для обеспечения подачи не менее 310 тысяч кубометров в день. В его рамках будут реализованы 14 различных мероприятий, которые помогут преодолеть водный дефицит на всем полуострове.



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