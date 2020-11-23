 

Ученые NASA нашли загадочные дыры во льдах Арктики

23.11.2020, 12:16, Разное

В NASA заявили об обнаружении загадочных дыр в Арктике, природу которых установить им пока не удается. Впервые похожие дыры были найдены в ледниках Гренландии еще в 2018 году, но причину их появления исследователи назвать не смогли.
Одно из предположений, которое может объяснить появление дыр в ледниках, заключается во влиянии климатических изменений. Если в одних регионах Земли они происходят не так интенсивно, то Арктика меняется быстрее остальных континентов, отметили в NASA. Именно по этой причине за льдами на Северном и Южном полюсах ведется постоянное наблюдение.

По словам Джона Соннтага, изучающего проблему появления загадочных дыр в ледниках, фотографии, которые удалось сделать в рамках проекта IceBridge, содержат в себе много вопросов без ответов. Так, странные дыры могли появиться из-за нагрева воды под ледниками. Однако есть вероятность, что являются они воздушными полостями, за формирование которых ответственны киты и тюлени.



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