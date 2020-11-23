 

Кудрявцева похвалила Харламова, подарившего загородный дом дочери Анастасии

23.11.2020, 12:16, Разное

Во время съемок шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, ведущая Лера Кудрявцева похвалила шоумена Гарика Харламова. Оказалось, что юморист подарил четырехэтажный дом дочери Анастасии.
После того, как Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус, он оформил дарственную на шестилетнюю наследницу. При этом, шикарный особняк шоумен купил еще до того, как связал свою судьбу с актрисой. Эксперты оценивают стоимость загородной недвижимости в 100 миллионов рублей. Как рассказали соседи знаменитостей, в четырехэтажном доме до сих пор проводится ремонт. Там проживает Кристина Асмус с Анастасией, а иногда приезжает Гарик Харламов. После того, как ведущая «Звезды сошлись» узнала о таком подарке юмориста, она заявила, что «любит Гарика Харламова». Кудрявцева выразила ему «большой респект», так как далеко не каждый известный житель способен на такие жесты после развода.

Свадебное торжество звезды «Интернов» и резидента «Comedy Club» состоялось семь лет назад. В 2020 году пара заявила о своем расставании. Некоторые поклонники артистов убеждены, что Асмус и Харламов по-прежнему вместе, но решили «попиариться» с историей о разводе.



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