“Трогательная фотография”. Подольская показала подросшего младшего сына

23.11.2020, 12:04, Новости дня

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала фото своих сыновей. На снимке старший ребенок, Артемий, держит на руках своего брата Ивана.

Возле него с двух сторон сидят девочки. Кто они, Подольская не указала.

“Пролетело время незаметно. Растем”, – написала она 22 ноября.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

“Трогательная фотография”, – написала подписчица ergonatalia.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.