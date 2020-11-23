Эпидемия COVID-19 в Украине. Больше всего больницы заполнены в Полтавской и Черкасской областях

23.11.2020, 12:04, Новости дня

В Украине наибольший процент заполненности больниц первой волны эпидемии коронавирусной инфекции наблюдается в Полтавской и Черкасской областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 23 ноября Министерством здравоохранения.

В Полтавской области по состоянию на 22 ноября больницы на 73,6% заполнены инфицированными коронавирусом и больными с подозрением на COVID-19. В Черкасской области – на 73,2%.

Наименее заполнены больницы первой волны эпидемии в Херсонской области – 19%.

В целом по стране этот показатель составляет 52%, всего предусмотрено 53 445 койко-мест.

Данные отсутствуют о ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

В Украине по состоянию на 23 ноября коронавирусную инфекцию подтвердили в 635 689 случаях, из них 10 945 – за последние сутки. Умерли 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровели 291 060 человек.