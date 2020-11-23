 

Ермак выздоровел от COVID-19, а Зеленский ждет контрольного теста

23.11.2020, 12:04, Новости дня

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак рассказал 23 ноября, что получил отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

“Коронавирус позади – тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!”, – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3412287492158442&id=100001316744918

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии агентству “РБК-Украина” рассказала о состоянии здоровья Зеленского.

“Президент чувствует себя нормально, работает, запланирован ряд селекторных совещаний сегодня. И сегодня же будет контрольное тестирование, о результатах сообщим”, – сообщила она.

О том, что Ермак и президент Украины Владимир Зеленский инфицированы коронавирусом стало известно 9 ноября

Президента и главу ОПУ госпитализировали в клиническую больницу “Феофания”. По словам Ермака, он лечился в “Феофании”,поскольку необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в “Феофании” у Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. “Он находится в изолированной палате, и соответственно, у него там спецсвязь установлена”, – сказал он.

13 ноября главный врач “Феофании” Игорь Семенив рассказал, что Зеленский лечится на тех же условиях, что и другие пациенты, – в среднем на 7,8 тыс. грн в день.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, а выздоровело 291 060 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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