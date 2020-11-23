В Общественной палате рассказали о трех аспектах оптимизации институтов развития

23.11.2020, 12:00, Новости дня

«Сейчас возникла цель выстроить эффективную работу институтов развития в рамках президентского указа «О целях и приоритетах национального развития до 2030 года», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя заявление председателя правительства Михаила Мишустина об оптимизации структуры институтов развития.

«Оптимизация – это продолжение политики президента, которую еще в 2015 году объявил Владимир Путин. Институты развития, которые создавались в разное время и под разные задачи, уже выполнили свое назначение – аккумулировали ресурсы и активы государства. Сейчас возникла новая цель – выстроить их эффективную работу, особенно в рамках тех реформ, которые сейчас обозначает председатель правительства», – сказал член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Комков отметил, что «сегодняшние цели деятельности институтов развития соотносятся с целями развития страны в рамках президентского указа «О целях и приоритетах национального развития до 2030 года». «Президент также ввел персональную ответственность за результат реформы», – добавил он.

Собеседник назвал три аспекта оптимизации структуры институтов развития. «Во-первых, происходит передача институтов под управление единого крупного института развития – ВЭБ.РФ. Во-вторых, ожидается передача дублирующихся функций институтов в единый институт развития или федеральный орган власти. Наконец, происходит укрупнение институтов по видам деятельности», – рассказал он.

«В итоге из 40 действующих институтов большинство попадут под оптимизацию – лишь 12 из них продолжат свою работу. Таким образом, цель и задача реформы будет реализована», – заключил Комков.

В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал об оптимизацию структуры институтов развития.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития. <…> За последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления», – передает его слова РИА «Новости».

Из 40 действующих институтов развития большинство попадут под оптимизацию, только 12 специализированных организаций продолжают работу по своим профильным направлениям в существующем виде. Среди них: Росатом, Ростех, Роскосмос, Автодор, Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа, ДОМ.РФ и Курорты Северного Кавказа, которая расширяет сферу деятельности и становится Корпорацией по туризму.

На базе ВЭБ.РФ создается крупный единый институт развития, которые фактически заменит 16 действующих институтов путем перехода под управление или передачи части функций. Под управление ВЭБ.РФ переходят 8 институтов развития: Корпорация МСП, Российский экспортныйцентр, ЭКСАР, Роснано, «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Еще 8 институтов развития, работавших по этим же направлениям, будут ликвидированы как самостоятельные или структурные организации, а их функции перераспределены между ВЭБ.РФ и соответствующими ФОИВами.

Еще 10 институтов развития укрупняются в 5. Объединяются институты со схожими направлениями деятельности: ГТЛК и ВЭБ-лизинг будут преобразованы в Единую лизинговую компанию; МСП Банк и Банк ДОМ.РФ – в Универсальный банк; Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства – в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ; к Российскому научному Фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований; Российская венчурная компания переходит в управление Российского фонда прямых инвестиций.

В послании 2015 года Владимир Путин заявил о необходимости оптимизации институтов развития. В 2018 году Президентом были объявлены новые национальные проекты, они стартовали в 2019 году. В июле 2020-го, уже с учетом особенностей пандемического периода, Путин выпустил указ о целях и приоритетах национального развития до 2030 года.