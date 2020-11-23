В РЖД пообещали сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до двух часов

23.11.2020, 12:00, Новости дня

После запуска нового центрального диаметра в Москве (МЦД-3) дорога от столицы до Санкт-Петербурга будет занимать всего два часа, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

В понедельник Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и станет крупным транспортным хабом, передает РИА «Новости».

«Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города и между разными видами транспорта», – рассказал Белозеров, подчеркнув, что здесь появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать «диаметром» для определенной части страны.

«Время движения по новому диаметру МЦД-3 – больше часа, порядка 2 часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», – отметил он.

Весной 2019 года в «Скоростных магистралях» («дочка» РЖД) говорили, что поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали будут ездить из Москвы в Санкт-Петербург примерно за два часа – в два раза быстрее курсирующих в настоящее время на существующей инфраструктуре поездов «Сапсан».

Ранее сообщалось, что строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург планируется начать в 2022 году, РЖД на данный момент разрабатывает проект.

ВСМ Санкт-Петербург – Москва планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Планируемая скорость движения поездов – до 360 км в час. Длина трассы составит 684 км, целевое время в пути от Москвы до Петербурга – 2 часа 15 минут (без остановок). В то же время СМИ сообщали, что государство планирует увеличить прямые траты на скоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург: помимо уже заявленного капитального гранта в 200 млрд рублей, бюджет вложит еще 248 млрд рублей в капитал проектной компании.