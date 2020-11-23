 

Росздравнадзор начал проверку челябинского минздрава после изменений правил вызова скорой

23.11.2020, 12:00, Новости дня

В Челябинске начата внеплановая проверка регионального минздрава после изменения им правил вызова скорой помощи, сообщила пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области.

Местное министерство здравоохранения, по данным Znak, еще в октябре изменило правила вызова скорой. Так, диспетчеры скорой будут передавать обращения о симптомах заболеваний, не представляющих угрозы для жизни (при пищевых отравлениях, обмороке, рвоте или плохом самочувствии) в поликлинику или в «неотложку», которая в Челябинске сейчас переведена на круглосуточный график работы. На дом к пациенту в порядке очереди приедет врач, проведет осмотр и назначит лечение.

«Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении минздрава области, по результатам которых выдано предостережение «О недопустимости нарушения обязательных требований», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в отношении челябинского минздрава начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья. Кроме того, по информации Росздравнадзора, прокуратурой Челябинской области в региональный минздрав направлено представление о признании документа о новых правилах незаконным.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку, поскольку ранее поступила информация, что две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава, так как в больницах не смогли принять пациентов в течение 10 часов.

После инцидента губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от работы заместителя министра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание жителям региона скорой медицинской помощи. Также Бурков принял решение отправить в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову.



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