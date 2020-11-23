Пропитанный по́том геев Стерлигов – Личное мнение

23.11.2020, 11:48, Разное

Герман Стерлигов, известный своей гомофобией и булкой хлеба за 700 рублей, после закрытия всех своих магазинов, снова вернулся к теме гомосексуальности.

Ну, как вернулся? Вконец зациклился.

Шоу-фермеру не понравились бои ММА, где бойцы пропитываются по́том пид… в общем, пропитываются по́том друг друга.

С чего Стерлигов взял, что один из двух бойцов — а, может, и оба! — голубой окраски, я так и не поняла.

Тем не менее, Герман так глубоко и эмоционально описал, как всё в этом ММА устроено, что даже у меня закрались сомнения — откуда фермер знает такие подробности? Не дзюбит ли он ночами на голубой экран с трансляцией боёв?

Мордой — в члены друг другу. Пот льётся. Чуть ли не голые мужики валяются друг у друга между ног.

А где, собственно, гарантия того, что соперник не гомосексуал? Стерлигов такой гарантии дать не может.

Я не могу даже предположить, как бойцы ММА отреагируют на такую новость о своей ориентации. Поймают Стерлигова и заставят его с ними бороться? Или просто дадут подзатыльник? Возможно, учитывая, сколько борцов ММА с Кавказа, Герману подарят бутылку от его же молока за 400 рублей и заставят фермера извиняться?

Впрочем, я надеюсь, у ребят хватит адекватности и здравомыслия, чтобы не судить Стерлигова меркой для обычных, а не психически нездоровых людей.

Откуда у Германа столь навязчивая идея, что кругом — гомосексуалы? Учитывая, сколько он о них говорит, складывается ощущение прямо навязчивой фобии. Может, его, как Стаса Костюшкина (только на самом деле) кто-то в детстве напугал одноглазой змеёй наперевес?