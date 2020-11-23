Мнение: Страна героев
23.11.2020, 11:34, Разное
Позвонили, спросили, что я думаю по поводу того, что в Казани надумали учредить звание «Герой Татарстана»? Честно ответил, что не надо подражать Краснодарскому краю, где еще в 2002 году учредили звание «Герой труда Кубани».
У Татарстана должно быть что-то свое, уникальное, если уж чешется неймется что-то учредить, предлагаю учредить звание «Супергерой Татарстана».
Источник: Ирек Муртазин
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