 

Мнение: Страна героев

23.11.2020, 11:34, Разное

Позвонили, спросили, что я думаю по поводу того, что в Казани надумали учредить звание «Герой Татарстана»? Честно ответил, что не надо подражать Краснодарскому краю, где еще в 2002 году учредили звание «Герой труда Кубани».

У Татарстана должно быть что-то свое, уникальное, если уж чешется неймется что-то учредить,  предлагаю учредить звание «Супергерой Татарстана».

Источник: Ирек Муртазин



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