 

Джиджи Хадид поделилась новыми фотографиями с дочерью

23.11.2020, 11:30, Разное

В конце сентября Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями – на свет появилась их дочь, имя которой они до сих пор держат в секрете. Однако фотографиями с малышкой модель все же иногда делится на своей Instagram-странице. Сегодня, например, она опубликовала несколько снимков с их вечерней прогулки, а также показала, какая красота ждала их дома. До католического Рождества осталось чуть больше месяца, и у Джиджи уже все готово для встречи этого праздника.

Абсолютно новый вид занятости и усталости! Но она лучшая, так что и украшения к Рождеству ей положены раньше, – шутливо подписала серию фотографий Джиджи.

Еще весной стало известно что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочкой

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн  и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.



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