 

Мнение: Позиция России по Карабаху

23.11.2020, 11:28, Разное

Путин вчера кратко обозначил текущую дипломатическую позицию РФ по Карабаху.

1. Карабах и прилегающие к нему районы является частью Азербайджана, потому что Армения не признала НКР и ее суверенитет над этими территориями. Раз никто, включая Армению, не признал Карабах, то тут и спорить не о чем.
2. В рамках обязательств России по ОДКБ, Россия не была обязана что-либо предпринимать в Карабахе, который по документам является часть Азербайджана. Обязательства РФ распространяются только на саму Армению.
3. Так как на территорию Армении никто не нападал, то у России не было оснований принимать участие в боевых действиях на ее стороне в Карабахе.
4. Армения в ходе Карабахской войны получила всю необходимую помощь в рамках российских обязательств.

В целом, легкое лукавство есть в пункте №3, так как в ходе боевых действий Азербайджан наносил удары по территории Армении, уничтожив как минимум 1 ОТРК "Эльбрус" и 1 комплекс С-300 на территории Армении. Так что формально, удары по территории союзника РФ по ОДКБ были.
Но с учетом того, что сама Армения не запрашивала применения механизмов ОДКБ для вовлечения России в войну по этим поводам, можно считать, что и сам Ереван не считал их достаточными, дабы изменить позицию России.
Более того, сам Пашинян еще в ходе войны заявлял, что Россия в сложившихся обстоятельствах оказывает Армении необходимую поддержку, что скорее всего свелось к работе современных систем РЭБ (вроде упоминавшихся "Красуха-4", "Поле-21Э" и т.п.), предоставлении данных технической разведки и т.п. мероприятиях.

В остальном же, если Армения хотела другой позиции России, ей конечно следовало задолго до всего этого признать НКР, открыто разместить там свои регулярные войска и добиваться распространения защитных механизмов ОДКБ на них. Но ничего из этого не было сделано и лишь сейчас, уже пост-фактум,  Армения надеется, что Франция признает Карабах, что откроет для самой Армении опцию по признанию. Разумеется, РФ в таких условиях не будет бежать впереди паровоза в стремлении быть большей Армения, чем сама Армения.

При этом, если Армения не хотела идти по этому пути, она могла выбрать путь договоренностей по формуле 5+2, которая еще в 2012-м году была принята в Казани. По ней Армения могла на десятилетия отложить вопрос о статусе Карабаха, получить все тот же Лачинский коридор и если смотреть на итоги текущей войны, сохранить за собой Шушу и Гадрут.  В итоге, был выбран третий вариант, который и привел Армению к военной катастрофе. И даже в условиях нарастающего военного поражения, Армения упустила шанс принять ухудшенную версию Казанской формулы в начале октября, которая сохранила бы за ней чуть больший кусок собственно Карабаха и что главное, Шушу.
То есть и тут руководство Армении нашло возможность выбрать наихудший из возможных сценариев. Что это – глупость или измена, предстоит решить самим армянам.

РФ решала в этой войне другие задачи – сохранение закавказского арбитража (что было достигнуто), сохранение своего военного присутствия в регионе (задача выполнена и перевыполнена), недопущение проникновения Турции в регион (тут возникли проблемы – де-юре Турцию в арбитры не пустили, но де-факто Турция официально обосновалась в Азербайджане как минимум на год и скорее всего останется там надолго). Попутно, в самой Армении оказался дискредитирован режим Пашиняна (в основном, его собственными трудами) и появились предпосылки для появления там более адекватного режима (но это не точно) после досрочных парламентских выборов.
Сам же конфликт снова переведен в замороженное состояние и фактически отложен как минимум на 5 лет, хотя Азербайджан и пытается всех уверить, что все закончилось.

Источник: Colonel Cassad



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