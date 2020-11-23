 

Наташа Королева опубликовала редкое фото с сыном Архипом

23.11.2020, 11:22, Разное

Популярная российская певица Наташа Королева показала редкое фото с сыном Архипом. Эффектным снимком она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Публикацию Наташа Королева приурочила ко Дню сыновей. Она поздравила всех мам с этой датой, хотя последняя не является официальной. По мнению супруги Тарзана, важным является то, что есть возможность сплотиться с наследниками и сказать друг другу слова поддержки и любви.

Наташа Королева выразила благодарность Архипу за то, что он есть в этом мире. Певица чувствует себя очень счастливо, поскольку является мамой настоящего юноши. Она рада смотреть на наследника и видеть в нем свое продолжение.

Звездная мать пожелала сыну стать счастливым, но для этого необходимо провести ответственную и кропотливую работу, прежде всего, над собой. В целом Королева считает, что все наследники должны радовать родителей достижениями и заботой.

Публикацию артистка сопроводила ярким фото с Архипом, сделанным на красном фоне. На Королевой был надет костюм аналогичного оттенка, а наследник предстал в меховом изделии соответствующего цвета. В комментариях подписчики сделали множество комплиментов звездной семье.



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