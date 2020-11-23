 

Жена Александра Реввы прокомментировала предположения о своей третьей беременности

23.11.2020, 11:22, Разное

Анжелика, супруга Александра Реввы, на данный момент отдыхает с семьей в Дубае. Недавно она призналась поклонникам в микроблоге Instagram, что сбылась ее мечта. После этого жене шоумена пришлось комментировать свою предполагаемую третью беременность.
На отдых звездная семья поехала без своих дочерей, а Анжелика неоднократно говорила фолловерам, что у нее «кошки скребут и совесть душит» за отпуск без детей. Вскоре супруга Александра Реввы опубликовала снимок, на котором она запечатлена с дочерью и написала, что сбылось ее желание. Амели вынуждена была остаться дома из-за школы, но, видимо, шоумен решил, что наследницам не помешает отдохнуть от занятий и устроить небольшие каникулы.

Анжелика спросила у подписчиков, кто угадал ее желание. Некоторые пользователи признались, что догадались о приезде детей. Однако, нашлись комментаторы, которые начали поздравлять супругу Реввы с грядущим прибавлением в семье. Она возмутилась, что многие фолловеры «все время ее беременеют».

Знаменитый юморист счастлив со своей женой в браке 13 лет. Год назад пара решила обновить свои клятвы во время отдыха на райских островах. В тот день рядом с Александром Реввой и Анжеликой были их дочери Алиса и Амели.



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