Скандалы: Романтический рейс Михаила Семёнкина

23.11.2020, 11:12, Разное

Зампред правительства Ульяновской области слетал на бизнес-джете с главой Чердаклинского района 32-летней Марией Шпак в Ниццу, чтобы сделать ей во Франции предложение руки и сердца

Нынче никого уже не удивишь информацией о личных лайнерах богатейших бизнесменов и частных перелётах госбанкиров вроде Игоря Шувалова и Андрея Костина. Но кто бы мог подумать, что подобный образ жизни доступен чиновникам из нищих российских регионов? Если глава района дотационной области проводит отпуск на Лазурном берегу и добирается туда на частном бизнес-джете, то он точно уверен, что завтра ему принесут новую порцию шальных денег. Недавний скандал в Ульяновске может быть лишь верхушкой большого коррупционного айсберга.

На минувшей неделе зампред правительства Ульяновской области Михаил Семёнкин был уволен губернатором с формулировкой «в связи с утратой доверия». В октябре чиновник, который отвечал за развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, провёл отпуск на юге Франции. Не один, а в компании главы Чердаклинского района 32-летней Марии Шпак, которая ранее тоже работала в областном минсельхозе.

По информации ульяновских журналистов, Михаил Семёнкин и Мария Шпак летали за границу на бизнес-джете Gulfstream G200 чешской авиакомпании Eclair Aviaton. По пути в Ниццу они сделали пересадку в Лондоне. Местные СМИ предположили, что чиновники могли арендовать самолёт целиком. Если так, то перелёт в одну сторону обошёлся бы им в 30–35 тыс. евро, а туда и обратно – не менее 6 млн рублей. Эта сумма превышает официальный годовой доход обоих госслужащих.

Поначалу путешественники всё отрицали. «Чартер не нанимал, визы английской не имею. Без визы в Великобританию не впускают, а значит, там я никогда и в данном случае не был», – заявил Михаил Семёнкин изданию «Блокнот». Однако после появления в прессе фотографий из аэропорта он переключился на другую версию. Якобы самолёт арендовали не целиком, это был сборный рейс с десятью пассажирами, каждый из которых заключал отдельный договор с авиационным брокером. При таком раскладе одно место на борту могло стоить порядка 274 тыс. рублей, что сопоставимо с ценой первого класса рейсового самолёта.

Мотивация понятна. Семёнкин этого не сказал, но ясно, что полёт регулярным рейсом скрыть намного сложнее, а романтическое путешествие госслужащих в разгар пандемии ничего, кроме злобы, у людей не вызовет. Мария Шпак рассказала, что в Ницце теперь уже бывший областной вице-премьер сделал ей предложение.

«Как глава администрации, я согласна, что в такой период я не должна была ехать. Но, как женщина, я не жалею об этой поездке, у меня была необходимость с точки зрения личной жизни», – заявила Мария Шпак газете «Коммерсантъ».

Подарок «пивного короля»?

Но вернёмся к организации и оплате перелёта в Ниццу. Михаил Семёнкин отрицает, что сам фрахтовал и оплачивал бизнес-джет, и это похоже на правду. По всей видимости, организатором и спонсором путешествия чиновников мог быть местный бизнесмен Михаил Родионов – владелец крупного пивзавода «Трёхсосенский». Семёнкин до последнего времени распределял финансовые потоки в сфере сельского хозяйства в Ульяновской области, а компании, близкие к Родионову, были получателями субсидий.

Супругу бизнесмена Лидию Родионову якобы видели выходящей из самолёта вместе с Михаилом Семёнкиным и Марией Шпак по возвращении в Ульяновск. Сам «пивной король», по всей видимости, встречал их в аэропорту с большим эскортом автомобилей. Охрана потратила минут 15, чтобы загрузить в багажники многочисленные коробки из французских бутиков.

Если всё это правда, то путешествие Семёнкина и его гражданской жены должно стать предметом расследования правоохранительных органов. Однако дотошное разбирательство, по всей видимости, не входит в планы губернатора Сергея Морозова. Глава региона как будто бы делает вид, что узнал об этой истории из прессы. Последнее вряд ли возможно при наличии у Семёнкина доступа к гостайне. Чиновники с таким статусом обязаны в письменном виде сообщать руководству о своих поездках за границу. Может, и Морозову привезли подарок из Ниццы?

Вряд ли губернатор мог не знать и о делах Марии Шпак в Чердаклинском районе. Накануне увольнения Михаила Семёнкина из правительства Ульяновской области она подала заявление «по собственному желанию», а районный совет депутатов мгновенно принял решение по её отставке. Прокуратура теперь добивается отмены решения совета, поскольку считает, что Шпак должна быть уволена по статье – в связи с утратой доверия и грубым нарушением земельного и антикоррупционного законодательства. Нарушения эти, по всей видимости, были выявлены до путешествия чиновницы в Европу.

Если верить сообщениям наших ульяновских коллег, то в августе этого года Мария Шпак после заявления двух местных жителей утвердила схему расположения земельного участка в посёлке Октябрьском площадью 1700 квадратных метров. Участок был сформирован за счёт присоединения объекта недвижимости, государственная собственность на который не разграничена. Прокуратура установила, что заявление на получение земли подали отец и тётя главы Чердаклинского района.

Летающие субсидии

Скандал в Ульяновске получился громким, но далеко не первым в своём роде. Нечто похожее произошло в сентябре этого года в Кировской области. При помощи сервисов Flightradar и JetPhotos кировские коммунисты, которые, очевидно, во всю готовятся к грядущим выборам, отследили перемещения бизнес-джета Pilatus с регистрационным номером RA-07870. Они считают, что самолёт мог быть приобретён агрохолдингом «Дороничи» за счёт субсидий, полученных от областного правительства на компенсацию кредитных ставок в аграрной сфере.

Если верить авторам расследования, то борт стоимостью порядка 8 млн евро, или 720 млн рублей, базируется на частном аэродроме во Владимирской области. Он регулярно совершает рейсы между Кировом и Москвой, а также периодически летает в Великобританию, Швейцарию, Францию и Венгрию. По всей видимости, самолёт могут использовать не только владельцы агрохолдинга, но также чиновники правительства Кировской области. Не летать же им, в конце концов, рейсами авиакомпании «Победа».

После публикации статьи о частном самолёте председатель правительства Кировской области Александр Чурин подал против местного отделения КПРФ иск о защите чести и достоинства, решение по делу пока не вынесено.

И Ульяновская, и Кировская области входят в число дотационных регионов. По данным Росстата, в обоих регионах в 2019 году средняя зарплата была на уровне 25–25,9 тыс. рублей в месяц. Работники сельхозпредприятий, как правило, получают и того меньше, а вот собственники и руководители агробизнеса зарабатывают вполне, как в крупных ресурсных компаниях. Понятное дело, что местные чиновники не остаются в стороне. Однако, если раньше коррупционные скандалы в таких регионах ассоциировались у наблюдателей с роскошными особняками госслужащих, построенными посреди нищих деревень, и дорогими автомобилями, то теперь мы видим, что потребности чиновников меняются.

Какой руководитель районного уровня, не говоря уже о мэрах и губернаторах, не хочет почувствовать себя кем-то вроде Романа Абрамовича с личным самолётом? Тем более что получить персональный борт хотя бы на время можно, всего лишь подписав «нужную» бумажку или выделив «нужным» людям участок земли. Вот так и продают Россию – по кусочку, как в своё время американские индейцы продали остров Манхэттен за стеклянные бусы.

Конкретно

Бизнес-авиация стремительно развивается в России с начала 2000-х годов. За 20 лет число рейсов увеличилось в 6 раз. Более 75% частных рейсов с вылетом или посадкой в Московском регионе сосредоточены во Внукове (терминал Внуково-3). По некоторым оценкам, средний чек на заказ частного самолёта составляет порядка 35 тыс. долларов. До начала пандемии частные джеты совершали порядка 21 тыс. вылетов в год. Сейчас не намного меньше, да и то речь идёт о «белых» перелётах. Бизнесмены и чиновники нередко пользуются услугами офшорных компаний, которые предоставляют услуги бизнес-авиации едва ли не на анонимных условиях. Рейсы могут совершаться с выключенными транспондерами (прибор, передающий данные о местоположении самолёта), в результате чего их не может отследить никто, кроме гражданских диспетчеров и систем ПВО.

Алексей Привалов