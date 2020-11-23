Полиция не будет заставлять мэров городов соблюдать карантин незаконными методами – Геращенко

23.11.2020, 11:10, Новости дня

Полиция не станет принуждать мэров украинских городов соблюдать карантин незаконными методами, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии агентству “РБК-Украина” 23 ноября.

По его словам, полиция будет исполнять свои обязанности в рамках закона.

“Полиция будет выполнять закон и заставлять его выполнять всех, кто должен, законными методами. Незаконные действия по принуждению мэров соблюдать карантин не планируются”, – сказал замглавы МВД.

“Карантин выходного дня” в Украине вступил в силу 14 ноября после решения Кабинета Министров Украины из-за увеличения количества больных COVID-19. Ряд украинских городов отказался его вводить. Против выступили Одесса, Львов, Днепр, Житомир, Черкассы, Луцк, Тернополь и Ивано-Франковск. Главы этих городов объяснили свое решение тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в Одессе и Ивано-Франковске все-таки ввели карантин в выходные.

Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные, 14–15 ноября, карантин соблюдался “так себе”.

В Украине 22 ноября коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 10 945 человек. Общее число заболевших достигло 635 689. Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек, а выздоровели 291 060 украинцев.