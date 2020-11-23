 

В США задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре, им оказался подросток

23.11.2020, 11:10, Новости дня

В США задержали подозреваемого в стрельбе 20 ноября в городе Воватоса (штат Висконсин), где в торговом центре Mayfair ранения получили восемь человек. Об этом сообщил начальник полиции Воватосы Барри Вебер, проинформировал 22 ноября телеканал Fox 6.

По данным полиции, речь идет о 15-летнем подростке, который является латиноамериканцем. На месте его задержания было обнаружено огнестрельное оружие.

Вебер рассказал, что стрельба началась во время ссоры между двумя компаниями, при этом ранения получили четыре “невинных свидетеля”.

Известно, что полиция провела еще несколько задержаний по этому делу, идет расследование.

По словам Вебера, фотографию задержанного подростка не показывают в связи с тем, что расследование продолжается и “непосредственной опасности для общественности” нет.

Стрельба в Воватосе произошла вечером 20 ноября, ранения получили семь взрослых и один подросток. Стрелявший покинул место происшествия до появления полиции, его разыскивали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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