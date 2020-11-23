 

“Танцы со звездами”. В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына

23.11.2020, 11:10, Новости дня

В полуфинале “Танцев со звездами” на “1+1” певица и актриса Надежда Мейхер познакомила зрителей со своим сыном – 18-летним Игорем, который присутствовал за кулисами шоу во время ее выступления. Видео с его участием опубликовано 22 ноября на канале проекта в YouTube.

“Я постоянно о ней думаю. Как же там она себя чувствует на этом паркете. Не устала ли она? И не должен ли я к ней прийти?”, – заявил он, комментируя участие матери в проекте.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Премьера нового сезона “Танцев со звездами” состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира. 

По итогам 13-го эфира в финал шоу вышли три пары.

Игорь (2002) – сын Мейхер от бизнесмена Александра Лищенко. В браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым певица родила двоих дочерей Анну (2012) и Марию (2015).

8 ноября Мейхер вместе с дочерьми выступила на паркете “Танцев со звездами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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