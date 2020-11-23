В РФ спрогнозировали заморозку отношений между ЕС и Белоруссией

23.11.2020, 11:06, Новости дня

«ЕС будет поддерживать протесты в Белоруссии, но если они затихнут, то отношения Минска и Брюсселя будут заморожены. При этом очередные заявления Макея о «многовекторной политике» вызывают в Москве аллергию», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал намерение властей Белоруссии ввести ответные санкции против руководства Евросоюза.

«Санкции уже стали ритуальными действиями, поэтому Белоруссия и решила дать на них зеркальный ответ. Но от этих санкций европейским начальникам ни холодно, ни жарко – ситуация сложилась ассиметричная, и особого воздействия на Евросоюз это иметь не будет», – сказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По мнению Лукьянова, проблема отношений Белоруссии и ЕС не в санкциях, а в «непризнании выборов со стороны Европы и, соответственно, в непризнании Лукашенко легитимным президентом».

«ЕС не считает Лукашенко президентом де-юре, но признает его таковым де-факто. Если протесты в Белоруссии продолжатся, то ЕС, конечно, будет активно их поддерживать в надежде на смену власти если не путем свержения, то путем подталкивания политического процесса. Но если протесты затихнут, отношения полностью не прервутся – ситуация будет просто заморожена», – предположил политолог.

Собеседник также напомнил о заявлении главы МИД Белоруссии Владимира Макея о необходимости сотрудничества с Россией при сохранении политики «многовекторности». «В словах Макея не звучит искреннее признание в теплых чувствах к России, он скорее констатирует вынужденность отношений с ней. Одновременно он в очередной раз сообщил о продолжении «многовекторной политики» Белоруссии, а слова «многовекторная политика» в Москве вызывают аллергию», – отметил Лукьянов.

«Стремление белорусского руководства заключается в том, чтобы по мере стабилизации ситуации внутри страны вернуться к прежнему геополитическом состоянию – к постоянным попыткам маневрировать и уклоняться от каких-либо интеграционных инициатив Москвы. Иных вариантов официальный Минск для себя не рассматривает», – заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск введет ответные санкции против руководства ЕС и ряда стран Европы. Макей также заявил о том, что РФ является главным партнером для Белоруссии, однако это не означает отказ от «многовекторной» внешней политики. Глава МИД Белоруссии при этом призвал не упрекать Минск за многовекторную политику, так как это требуется для «выживания» Белоруссии.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике. В пятницу санкционный список против Белоруссии расширили Латвия, Литва и Эстония.

Ранее Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширилсанкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Белоруссия ввеласанкции против ЕС.