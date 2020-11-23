Названо условие прекращения роста числа случаев коронавируса в России

23.11.2020, 11:06, Новости дня

Рост числа новых случаев коронавируса в РФ затормозится только после того, как заболевание в той или иной форме перенесут около 60-70% от населения, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить [прирост], что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек», – рассказал иммунолог РИА «Новости».

Жемчугов добавил, что основной цифрой, на которую следует ориентироваться, является число летальных исходов. «Если она растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет», – отметил врач.

«К 80-90% знакомых с вирусом эпидемия затухнет естественным путем. Поможет ускорить процесс формирования иммунной прослойки вакцинация», – заключил Жемчугов.

За минувшие сутки в РФ выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания.