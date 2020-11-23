 

Китай угрожает альянсу “Пяти глаз”

23.11.2020, 11:13, Новости дня

Китай оставит “без глаз” участников разведывательного альянса “Пять глаз”, если те будут угрожать его интересам и суверенитету.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя требование со стороны Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии изменить политику в отношении Гонконга.

– Все упомянутые государства являются членами разведывательного альянса “Пять глаз”. Что касается Китая, мы не хотим проблем, но мы и не боимся проблем, когда они приходят. Пять глаз или десять глаз – не имеет значения, если они захотят нанести ущерб суверенитету, интересам развития и безопасности КНР, то они останутся совсем без глаз, – заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее канадский МИД распространил совместное заявление внешнеполитических ведомств Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии с призывом к Китаю изменить политику в отношении Гонконга и восстановить в должности оппозиционных членов заксобрания этого специального административного района КНР.

Альянс “Пять глаз” объединяет разведывательные службы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.



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