 

В будущем Китай может столкнуться с колоссальным стихийным бедствием

23.11.2020, 17:51, Разное

В будущем Китай может столкнуться с колоссальным стихийным бедствием: ученые предупредили, что глубоко под поверхностью вулкана Вэйшань обнаружены 2 обширных магматических очага.

Специалисты из Университета науки и технологии Китая изучили вулкан Вэйшань более подробно. Он расположен на вулканическом поле Удаляньчи на северо-востоке страны. Последнее крупное извержение вулкана произошло около 500 тыс. лет назад, но в самом вулканическом комплексе происходили и другие, более поздние извержения.

Вулканическое поле Удаляньчи охватывает примерно 310 кв. км и содержит 14 конусов, окруженных застывшими потоками лавы.

Ученые определили, что под вулканом Вэйшань могут происходить глубинные процессы. Команда геофизиков создала трехмерную карту, где показаны два магматических кармана, расположенных в верхней и средней коре.

Исследователи считают, что магма в средней коре может служить источником подпитки магматической камеры в верхней коре. Доля расплава магмы в камерах под вулканом составляет около 15 %. Извержения происходят, когда показатель достигает 40 %, теперь нужно вести строгий мониторинг.

Ряд землетрясений, зарегистрированных в регионе с 2008 года, указывает на движение магмы под землей, это также сигнал о том, что может произойти извержение.



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