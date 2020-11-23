Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили о кончине их любимого пса Лупо

23.11.2020, 10:36, Разное

Вчера вечером Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с подписчиками их Instagram-страницы печальной новостью – из жизни ушел их любимый пес, черный кокер-спаниель Лупо. Ему было 9 лет – он стал подарком брата герцогини Кембриджской, Джеймса Миддлтона, на их с Уильямом свадьбу в 2011 году.

В этот очень грустный уикенд не стало нашего дорого пса Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние 9 лет, мы будем по нему очень сильно скучать. – У & К, – говорится в комментарии к портрету Лупо.

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Кейт и Уильям с новорожденным Джорджем и псом Лупо

Не смог остаться в стороне от произошедшего и Джеймс, который очень любит собак и не раз признавался, что именно они помогли ему выйти из тяжелой депрессии.

С большой печалью сообщаю, что Лупо, любимая собака моей сестры Кэтрин и ее семьи, ушла из жизни. Лупо – сын моей Эллы, брат Зулу, Инки и Луны. Ему было 9 лет.

Ничто не может подготовить вас к уходу собаки. Тем, у кого никогда не было этого животного, возможно, сложно понять всю тяжесть такой потери. Однако те, кто любит собак, знают правду: это не просто домашнее животное, это член семьи, лучший друг, верный товарищ, учитель и терапевт.

Многие люди на протяжении нескольких лет обращались ко мне по поводу боли, вызванной смертью собаки, и почти для каждого из них эта потеря была сравнима с потерей любимого Человека. Боль, которую я чувствовал после смерти моей первой собаки Тилли в 2017-м, осталась со мной до сих пор, и когда я узнал о Лупо, эмоции снова захлестнули меня.

Не существует правил о том, как нужно скорбеть о собаке, но я все же помолился, зажег свечу и отправился с Эллой (его мамой) на долгую прогулку в память о Лупо.

Покойся с миром, Лупо. Тилли и Мини уже ждут тебя. О тебе всегда будут помнить, и твое наследие будет жить вечно. Хороший мальчик, – написал Джеймс.

Лупо действительно был очень любим своими хозяевами. Он регулярно появлялся на официальных семейных снимках Кембриджей и даже как-то вместе с принцем Джорджем стал героем приключенческого рассказа писательницы Эби Кинг “Приключения королевской собаки: Лупо и Секреты Винзорского замка”.

А однажды, в один из дней, проведенных в туре в Австралии в 2014 году, Кейт Миддлтон получила в подарок от поклонника плюшевую игрушку в виде собачки, после чего растроганная герцогиня признавалась журналистам:

Все делают подарки для Джорджа. Сегодня мне впервые передали что-то для Лупо. Никто даже не представляет, как сильно я скучаю по моей собаке. Лупо будет очень счастлив поиграть с этим подарком.

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