Десятки российских банков ждет крах из-за пандемии коронавируса

23.11.2020, 10:30, Разное

Обзор сделали специалисты рейтингового агентства “Эксперт РА”. По их прогнозу, в течение года с российского рынка могут уйти 35 банков.

В расчеты аналитиков вошли организации, раскрывающие отчетность на сайте регулятора, – всего 378, из них 376 банков и две небанковские кредитные организации. В третьем квартале 2020 года кредитное качество портфелей банков в среднем не улучшилось.

Кроме того, у проблемных организаций не было даже “точечного повышения устойчивости”. По словам управляющего директора отдела валидации “Эксперт РА” Юрия Беликова, ухудшение финансового положения банков еще напрямую не связан с потерями от пандемии коронавируса в России: для игроков рынка еще действуют послабления от Центробанка.

На это влияет несколько факторов. Рентабельность снижается из-за того, что выпадает часть доходной базы, уменьшается активность клиентов, процентные доходы падают в условиях торможения кредитования, снижаются ставки в целом.

В свою очередь ведущий аналитик направления “Финансовые институты” агентства S&P Сергей Назаров отметил, что абсолютный объем убытков, которые показывают кредитные организации, пока несопоставим с прибылью, которую генерирует остальной сектор.