 

Россияне устроили переполох из-за сообщений о росте тарифов на услуги ЖКХ: Будет беда

23.11.2020, 10:30, Разное

Глава Организации народного контроля Наталья Чернышева сообщила, что с 1 июля следующего года тарифы на коммунальные услуги вырастут на 4-6%. По ее словам, из-за пандемии коронавируса ресурсоснабжающие компании понесли большие убытки. Чтобы покрыть их, организации будут лоббировать повышение цен.

Сообщение о росте стоимости услуг ЖКХ переполошило российских граждан. Один из пользователей заявил, что в скором времени у миллионов жителей страны не будет средств для оплаты коммуналки. “Ведь зарплата не растет такими темпами, как расходы на коммуналку и еду”, – пояснил он.

С ним согласился другой комментатор. Подорожание тарифов на услуги ЖКХ он назвал недопустимым. “Так нельзя! Обычная жизнь становится уже недоступной роскошью, – взвыл пользователь, – Нельзя бесконечно давить прессом, давить и давить, превращать жизнь работящих людей в унизительное выживание”.

Еще одна пользовательниц пожаловалась на низкую зарплату. Она призналась, что не знает, как прокормить себя и ребенка в условиях роста тарифов и цен. “Получаю 16 тысяч рублей. Зимой квартплата за однушку – 4 тысячи рублей. Как прожить с ребенком на оставшиеся 12 тысяч?”, – задала риторический вопрос комментатор.

Один из пользователей предложил заморозить рост тарифов на услуги ЖКХ. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса доходы многих граждан упали. “Кто будет платить за коммуналку и продукты питания? Будет беда. Почему “защитники народа” молчат?”, – возмутился комментатор.



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