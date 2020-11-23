Названы сладости с наименьшей калорийностью

23.11.2020, 10:28, Разное

Эксперт Олеся Гурова пояснила о сладостях, которые имеют наименьшую калорийность. Именно их она советуют употреблять в рацион людям вместо привычных конфет и пирожных. В особенности на полезные продукты должны обратить внимание работники, выполняющие обязанности в удаленном режиме.

К сладостям, которые не наносят вред здоровью, относятся сухофрукты или же фрукты в чистом виде. Речь не идет о цукатах с добавлением сахара. Также в пищу можно употреблять фруктовые чипсы без сиропа. В рацион разрешается включить натуральную пастилу.

Среди кондитерских изделий наиболее калорийными считаются сдобные булки, поскольку они содержат сахар в чистом виде. Отказаться стоит от джема, варенья, покупных соков, сиропов, сладкой газировки.

В период пандемии многие люди страдают из-за недостатка физической активности. К тому же у людей есть постоянный доступ к холодильнику. В основном набор веса происходит из-за перебора суточной нормы калорий и малоподвижного образа жизни.