 

Базовую модель смартфона OnePlus 9 показали в защитном чехле

23.11.2020, 10:28, Разное

В Сети появились неофициальные рендеры базовой флагманской модели OnePlus 9 с защитным чехлом. Вся линейка китайского премиум-бренда появится на полках магазинов уже в первом квартале следующего года.
Информация о грядущих новинках то и дело появляется на страницах техноблогеров. Изображения, выложенные в Сеть сейчас, показали, как будет выглядеть OnePlus 9 в силиконовом чехле, который, по всей видимости, будет прилагаться к смартфону при покупке. В базовом устройстве задействована AMOLED-матрица, частота обновления изображения которой достигает 120 Герц. Также заметны на фото интерфейсы смартфона, здесь реализованы стандартные физические клавиши на боковых гранях и симметричный разъем формата USB Type-C.

Исходя из рендеров, основная камера аппарата заключена в прямоугольный вертикально ориентированный блок с закруглением на углах. В нем производитель разместил три объектива и вспышку, которая расположена отдельно от датчиков. При этом два из них получили разрешение в 48 мегапикселей, они визуально выделяются за счёт больших габаритов. Дополняет их 5-мегапиксельный сенсор, данных о характеристиках фронтальной камеры пока нет, ее разместили в вырезе на дисплее вверху слева.

Работает девайс на одиннадцатой версии операционной системы Android с фирменной оболочкой OxygenOS 11. Мощность и производительность смартфону обеспечивает процессор Snapdragon 875. Его презентация также ещё не состоялась, мероприятие от Qualcomm намечено на следующую неделю. Показанный на рендерах гаджет оформлен в синем цвете с градиентом. Какие ещё варианты дизайна предложит OnePlus, пока не известно. Вместительность флэш-накопителя и чипа оперативной памяти, ёмкость аккумулятора, цену аппарата и другие подробности компания объявит ближе к выходу устройства на рынок.



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