Названы возможные признаки зависимости от сахара

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23.11.2020, 10:28, Разное

Медики назвали возможные признаки зависимости человека от сахара. Этот элемент нужен организму для нормального функционирования, но его переизбыток может вызывать неприятные последствия, в том числе спровоцировать развитие хронических заболеваний.
Врачи считают, что мозг человека автоматически настроен на тягу к сахару. По словам американских специалистов, переедание данного компонента происходит из-за аддиктивного поведения. Чем больше сахара человек получает с пищей, тем меньше мозг вырабатывает окситоцин, а этот гормон считается залогом хорошего самочувствия.

Характерным признаком зависимости от сахара является желание потреблять продукты с его содержанием в случае отсутствия голода. Результаты проведенного исследования установили, что различные нервные контуры отвечают за рациональное и компульсивное питание. В связи с этим планирование здорового рациона нередко сопровождается тягой к конфетам и пирожным.

Врачи также советуют обратить внимание на сознательные перерывы, когда человек воздерживается от сахара. Однако потом он начинает употреблять еще больше сладких продуктов. В этом случае нужно проконсультироваться с медицинским специалистом.
Человек нередко запасается сладостями в дорогу и употребляет их за рулем. О зависимости говорит тот факт, что люди сворачивают с привычного маршрута, чтобы зайти в магазин за вредными продуктами.

Общим признаком является скрытость человека, который привык есть сладкое в одиночестве. Это говорит о пищевом расстройстве.



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