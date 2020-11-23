 

Ученые утверждают – в древности на Луне было много воды

23.11.2020, 10:28, Разное

Нидерландские исследователи изучили особенности формирования естественного спутника Земли и пришли к выводу, что на его поверхности имелись огромные запасы воды.

Группа ученых из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) создала модель геологического развития Луны. В ходе эксперимента исследователи сформировали специальные составы из ингредиентов, из которых когда-то образовалась Луна, а затем подвергли их термическим воздействиям и влиянию разных давлений.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые проводили эксперименты с наличием воды и без нее. Выяснилось, что образование пород, обнаруженных американскими астронавтами, могло происходить только при наличии воды.

Автор научного исследования Вильм ван Вестренен объяснил, что их работа показала, что на Луне, в период ее формирования, содержались огромные запасы воды. Это исключает гипотезу о попадании воды на спутник Земли вместе кометами или астероидами.

Некоторые ученые предположили, что в период образования Луна имела в своем составе воды больше, чем сейчас находится на Земле.

Остается непонятным одно – почему ученые не рассмотрели тот вариант, когда лунная порода могла быть сформирована еще до того, как она оказалась на Луне? Например, находясь в составе более крупного небесного тела.



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