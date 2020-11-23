В Германии полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в людном месте

23.11.2020, 10:16, Новости дня

Вечером 22 ноября в немецком городе Меккенхайм полиция обезвредила мужчину, который несколько раз открывал стрельбу на улице. Об этом сообщает dpa.

В полиции агентству рассказали, что после сообщения о выстрелах на место происшествия был направлен спецназ, который вступил в перестрелку и смертельно ранил подозреваемого.

Пострадал один из правоохранителей, с огнестрельным ранением руки он направлен в больницу.

О других пострадавших информации нет.

Bonner General-Anzeiger пишет, что раненому офицеру полиции 60 лет.

По данным издания, вооруженный мужчина – житель Меккенхайма – вел беспорядочную стрельбу из пистолета в разные стороны в нескольких районах города. На домах и пяти автомобилях остались “многочисленные пулевые отверстия”.