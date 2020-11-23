 

В Германии полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в людном месте

23.11.2020, 10:16, Новости дня

Вечером 22 ноября в немецком городе Меккенхайм полиция обезвредила мужчину, который несколько раз открывал стрельбу на улице. Об этом сообщает dpa.

В полиции агентству рассказали, что после сообщения о выстрелах на место происшествия был направлен спецназ, который вступил в перестрелку и смертельно ранил подозреваемого.

Пострадал один из правоохранителей, с огнестрельным ранением руки он направлен в больницу.

О других пострадавших информации нет.

Bonner General-Anzeiger пишет, что раненому офицеру полиции 60 лет.

По данным издания, вооруженный мужчина – житель Меккенхайма – вел беспорядочную стрельбу из пистолета в разные стороны в нескольких районах города. На домах и пяти автомобилях остались “многочисленные пулевые отверстия”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Голландский эксперт предположила сроки рассмотрения судом дела о катастрофе MH17

05.08 / Власти Италии проверят документы о продаже острова Богуслаеву. Ему могут отказать

03.08 / Убийство украинского рэпера. Защищать его вдову будет экс-адвокат историка Соколова, обвиняемого в расчленении аспирантки

23.09 / Заключенные сбежали из колонии через подкоп в Дагестане

14.11 / Республиканцы оспорили итоги выборов в Мичигане и Пенсильвании

03.07 / Рада уволила главу Антимонопольного комитета Терентьева минимальным количеством голосов

01.07 / El País рассказал о растущем влиянии RT на испанском в Латинской Америке

09.10 / Нобелевский комитет дает четкий сигнал по направлению развития науки

17.08 / В Киеве начали устанавливать флагшток для самого большого флага Украины – Кличко

04.09 / Помпео побеседовал с премьер-министром Эстонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска