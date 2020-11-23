В Германии полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в людном месте
23.11.2020, 10:16, Новости дня
Вечером 22 ноября в немецком городе Меккенхайм полиция обезвредила мужчину, который несколько раз открывал стрельбу на улице. Об этом сообщает dpa.
В полиции агентству рассказали, что после сообщения о выстрелах на место происшествия был направлен спецназ, который вступил в перестрелку и смертельно ранил подозреваемого.
Пострадал один из правоохранителей, с огнестрельным ранением руки он направлен в больницу.
О других пострадавших информации нет.
Bonner General-Anzeiger пишет, что раненому офицеру полиции 60 лет.
По данным издания, вооруженный мужчина – житель Меккенхайма – вел беспорядочную стрельбу из пистолета в разные стороны в нескольких районах города. На домах и пяти автомобилях остались “многочисленные пулевые отверстия”.
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