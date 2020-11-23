Правительство анонсировало оптимизацию институтов развития

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23.11.2020, 10:12, Новости дня

Российское правительство проведет оптимизацию институтов развития и сформирует крупный инвестиционный блок на базе госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», – сказал он, открывая оперативное совещание с вице- премьерами, передает ТАСС.

Глава правительства уточнил, что в новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в том числе Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор. В то же время часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и органами власти, а сами институты будут ликвидированы, передает РИА «Новости».

«Предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив структуры со схожим функционалом. Речь идет о двух лизинговых компаниях – ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», которые будут преобразованы в единую лизинговую компанию», – сказал Мишустин.



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