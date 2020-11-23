Москвичка сдала полиции устроившего в квартире оружейный склад сына

23.11.2020, 10:12, Новости дня

Полиция задержала на северо-западе Москвы мужчину, устроившего стрельбу в собственной комнате, за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

В полицию обратилась 71-летняя жительница дома по улице Ирины Левченко, заявившая, что из комнаты сына слышны выстрелы. Прибывшие на место правоохранители задержали ее 44-летнего безработного отпрыска.

«Полицейские установили, что мужчина стрелял в квартире по различным предметам. При проведении обыска по адресу проживания и в загородном доме мужчины стражи правопорядка обнаружили и изъяли 4 единицы оружия, три из которых, согласно проведённому исследованию, являются огнестрельными, а именно: пистолеты Стечкина, Макарова и ТТ. Установлено, что в их конструкцию были внесены изменения», – передает РИА «Новости» слова Васенина.

Помимо этого, полицейские нашли более 200 патронов разного калибра, банки с порохом, «травмат» с просроченной лицензией и разрешением.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», 223 «Незаконное изготовление оружия» и 222.1 – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», – добавил Васенин.

Мужчина оставлен под подпиской о невыезде.

Ранее в ноябре ФСБ выявила сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России.