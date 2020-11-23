 

Сын Валерии Арсений Шульгин рассекретил пол их с женой будущего ребенка

23.11.2020, 9:42, Разное

В середине октября младший сын Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, объявил о том, что они с женой Лианой вскоре станут родителями. А несколько часов назад молодой человек опубликовал на своей Instagram-странице видео с моментом, в который они, их родные и друзья узнают пол их будущего малыша. 

Мальчик или девочка? Когда все друзья ждали пацана. На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка – моя сладкая принцесса, уже хотел только её, – подписал ролик Арсений.

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Публикация от Арсений | Про Жизнь И Бизнес (@arseniy_shulgin)

Напомним, новость о том, что Арсений Шульгин решил связать себя узами брака, появилась в июле этого года. Предложение руки и сердца возлюбленной он сделал накануне в Москве: на одном из зданий комплекса “Москва-Сити” молодой человек “разместил” бегущую строку “Лиана, ты выйдешь за меня?”, после чего подарил ей кольцо с массивным бриллиантом. В конце августа для молодых людей наступил “день икс” – они официально стали мужем и женой. До свадьбы отношения Арсения и Лианы пережили проверку непростым этапом: в декабре прошлого года пара попала в аварию на автомобиле Mercedes, которым управляла Лиана. Машину занесло, она врезалась в отбойник: Волкова сломала руку, Шульгину пришлось зашивать губу. Но, как мы видим, эта ситуация пару только сблизила.



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