 

Путин впервые показал свое место отдыха в резиденции

23.11.2020, 9:36, Разное

Эксклюзивное видео появилось в программе “Москва. Кремль. Путин” телеканала “Россия 1”. В нем зрителям предстает интерьер в светлых тонах с коричневыми вставками. В комнате есть диван, телевизор, два кресла, два подвесных шкафа и небольшой стол.

Жизнь главы государства расписана по минутам. По слухам, Владимир Путин заканчивает работу глубокой ночью, а начинает в 7:00 по мск. В настоящее время он большую часть времени ведет дела именно из резиденции в Ново-Огарево.

Комната отдыха прилегает к рабочему кабинету российского лидера. Помещение
площадью примерно 30 квадратных метров
выглядит очень уютно.

На столе у Владимира Путина можно заметить маленькую игрушку. Оказалось, что это обычный брелок.
Из комнаты отдыха есть две двери в другие помещения, но там съемка не проводилась.

Напомним, что президент России обосновался в подмосковной резиденции в период самоизоляции. Чтобы попасть к Владимиру Путину, необходимо сначала сделать тест на коронавирус, а также пройти двухнедельный карантин.



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