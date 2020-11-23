Иван Охлобыстин отозвался на причащение своего друга Михаила Ефремова в колонии

23.11.2020, 9:34, Разное

Российский актер Иван Охлобыстин не обошел стороной факт причащения своего друга и крестного отца старшей дочери Анфисы Михаила Ефремова. Перевезенный в белгородскую колонию осужденный артист сразу посетил храм, где он исповедовался и причастился.

Иван Охлобыстин загрузил на свою страницу в Instagram фотоснимок Ефремова, сделанный в церкви. К нему он оставил подпись, в которой упомянул «любимого кума и владыку Белгородского Иоанна». В церкви владыка Иоанн провел молебен, а также причастил осужденных, определенных в отряд хозобслуживания.

Стоит отметить, что дружба между Охлобыстиным и Ефремовым длится уже более 30 лет. Актер лично заступался за своего друга во время судебного разбирательства. Он даже просил президента Владимира Путина, чтобы тот помиловал Ефремова. В итоге артиста осудили на семь с половиной лет.