Пандемия COVІD-19. Общее число случаев в мире превысило 58,6 млн

23.11.2020, 9:22, Новости дня

К утру 23 ноября в мире подтвердили 58 млн 649 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVІD-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Умерли от болезни уже 1,39 млн жителей планеты, выздоровели – 34,5 млн, продолжают болеть более 21,16 млн человек.

Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США – 12,25 млн с начала пандемии. Жертвами болезни стали почти 257 тыс. американцев, выздоровели – 4,5 млн.

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев также входят:

Индия – 9,14 млн заболевших, почти 134 тыс. умерших, 8,6 млн выздоровевших;

Бразилия – 6,07 млн заболевших, 139 тыс. умерших, 5,5 млн выздоровевших;

Франция – 2,19 млн заболевших, 48,8 тыс. умерших, 157 тыс. выздоровевших;

Россия – 2,07 млн заболевших, 35,8 тыс. умерших, 1,6 млн выздоровевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.