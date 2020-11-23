Количество умерших от COVID-19 в Украине превысило 11 тыс.

23.11.2020, 9:22, Новости дня

В Украине на прошлые сутки заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили у 10 945 человек, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по сообщению министра, 22 ноября сделали 28 374 теста на COVID-19 (методом ПЦР – 25 тыс., еще 3 тыс. – ИФА-тесты).

Среди пациентов, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки – 491 ребенок и 447 медработников. Общее число случаев достигло 635 689.

Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/825421091334221

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.