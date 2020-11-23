 

Количество умерших от COVID-19 в Украине превысило 11 тыс.

23.11.2020, 9:22, Новости дня

В Украине на прошлые сутки заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили у 10 945 человек, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

При этом, по сообщению министра, 22 ноября сделали 28 374 теста на COVID-19 (методом ПЦР – 25 тыс., еще 3 тыс. – ИФА-тесты). 

Среди пациентов, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки – 491 ребенок и 447 медработников. Общее число случаев достигло 635 689. 

Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев. 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/825421091334221

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Ефремов будет отбывать наказание в колонии, где содержались Кокорин и Мамаев

12.07 / Sveriges Radio – коронавирус вбил клин между англичанами и шотландцами

20.07 / Языковой законопроект Бужанского осенью будет неактуальным – Разумков

07.08 / В Азербайджане загорелся газопровод

29.06 / Патологоанатом объяснил появление пакетов для трупов возле Коммунарки

23.11 / Контр-адмирал ВМС США прибыл с необъявленным визитом на Тайвань

08.09 / Захарова посчитала смысл поста о визите Вучича в США очевидным и понятным

13.08 / Члены Конгресса США заблокировали крупные оружейные сделки с Турцией

06.11 / В Латвии ввели режим ЧС из-за ситуации с COVID-19

24.09 / Похищение полковника ВСУ в Сумах было частью военных учений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска