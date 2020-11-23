 

Великобритания планируют ослабить карантин на Рождество

23.11.2020, 9:22, Новости дня

Правительство Великобритании заявило 22 ноября о планах ослабить на Рождество карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, чтобы позволить семьям собираться вместе. Об этом пишет агентство Reuters 22 ноября со ссылкой на министра кабинета министров Британии Майкла Гоува.

Как сообщило агентство, Гоув обсудил этот вопрос с первыми министрами делегированных администраций Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 21 ноября. Они согласились, что семьям и друзьям важно встречаться на праздники. Тем не менее, представители властей признали, что отмечать праздники как обычно не выйдет.

Гоув сказал, что правительство будет рекомендовать людям сохранять осторожность, по возможности избегать путешествий и минимизировать социальные контакты.

В Англии с 5 ноября действует локдаун. Он предусматривает минимизацию контактов между людьми, чтобы снять нагрузку с национальной системы здравоохранения, а также закрытие ряда предприятий и заведений. В правительстве подчеркивали, что после 2 декабря его не намерены продлевать.

Прекратить локдаун планировали после 2 декабря и перейти к многоуровневой системе мер против COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен 23 ноября представить парламенту план, по которому страна может вернуться к “нормальной жизни” до Пасхи.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 23 ноября COVID-19 в Великобритании подтвердили у 1,5 млн человек. Умерли 55,1 тыс. человек, а более 3,3 тыс выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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