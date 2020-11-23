Белорусский православный архиепископ наложил на Лукашенко анафему

23.11.2020, 9:22, Новости дня

22 ноября глава Белорусской православной автокефальной церкви (БПАЦ) архиепископ Святослав (Логин) во время службы в соборе святого Кирилла Туровского отлучил от церкви считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте БПАЦ.

В тексте анафемы (отлучение от церкви), которую озвучил архиепископ, Лукашенко назван “диктатором, убийцей и мучителем народов Беларуси”.

“Благочестивый белорусский народ сейчас переживает непростое время, когда по приказу самозванца – бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, – наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая Божьи заповеди, разрушая памятники”, – сказано в анафеме.

Глава БПАЦ подчеркивает, что в то время как “весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права”, “это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя “православным” и “старшим братом”.

“Церковь – духовный и неполитический институт, обучающий паству бороться за правду, она не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно святому учению Христа, быть совестью своего народа, заставляя нас провозглашать следующее: силой, данной нам Богом, мы отделяемся от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хотя носит христианское имя и принадлежит православной церкви только по рождению, запрещает ему входить в тайны Христовы, помнить его в его полное покаяние перед церковью и белорусским народом”, – говорится в тексте.

Архиепископ призвал тех, кто еще служит “сатанинской власти” Лукашенко, не подчиняться преступным приказам, иначе проклятие их потомков ожидает их “в земной жизни и ад в небесной жизни”.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. В Евросоюзе согласовали работу над третьим пакетом санкций.

Белорусская автокефальная православная церковь – религиозное объединение, которого формально в Беларуси не существует.