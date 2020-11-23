Экономика: Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

23.11.2020, 9:18, Новости дня

Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по РФ некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока?

Лишь 95 тысяч пассажиров не хватило московскому аэропорту «Шереметьево», чтобы возглавить сентябрьский рейтинг самых загруженных аэропортов Европы, составляемый организацией Airports Council International Europe (ACIE). Первое место в этом списке занял турецкий аэропорт Антальи, обслуживший за первый осенний месяц 2,253 млн пассажиров, зато «Шереметьево» (2,156 млн) и еще один столичный аэропорт, «Домодедово» (2,066), опередили новый аэропорт Стамбула, который считается самым большим в мире.

Кроме того, в десятке оказались московское «Внуково» и питерское «Пулково», опередившие три крупнейших аэропорта Европы по итогам 2019 года – парижский «Шарль-де-Голль», амстердамский «Схипхол» и лондонский «Хитроу». А главные немецкие аэропорты – Франкфурт и Мюнхен – в сентябре вообще остались за пределами первой десятки в Европе.

Отыгрались на своих

Как отмечают эксперты ACIE, преобладание в списке аэропортов РФ и Турции связано в первую очередь с хорошей развитостью внутренних перевозок в этих странах. Именно это позволило некоторым воздушным гаваням даже нарастить пассажиропоток – например, в «Домодедово» в сентябре количество пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 15,6% к тому же месяцу прошлого года.

Высокие показатели сентября связаны с двумя обстоятельствами, поясняет главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров. Во-первых, по его словам, в РФ еще продолжался курортный сезон, задержавшийся как минимум на месяц. Во-вторых, в Европе в сентябре уже набирала ход новая волна пандемии, которая в РФ началась с некоторой задержкой. Поэтому на фоне падения пассажиропотока в европейских аэропортах российские авиаторы показали относительно неплохие результаты, главным образом за счет внутреннего трафика, хотя и международный существенно подрос.

При этом, отмечает эксперт, сейчас гораздо лучше, чем столичные хабы, чувствуют себя многие региональные аэропорты. В этом, по мнению Гусарова, нет ничего странного. Самое резкое падение пассажиропотока у российских авиаторов произошло на международных рейсах, в основном сконцентрированных в Московском авиационном узле. Весь оставшийся трафик – это перевозки между Москвой и регионами, а также меж- и внутрирегиональные перевозки. Наименее всего они пострадали в Сибири и на Дальнем Востоке, где альтернатив авиации нет, а сочинский аэропорт в августе даже побил рекорды пассажиропотока во время Олимпиады 2014 года. Еще во время весеннего карантина, когда в Москве осталось всего 5% от прежних объемов перевозок, в восточных регионах этот показатель составлял около 30%.

«Московские аэропорты, конечно, богаче региональных, но и содержание инфраструктуры и персонала им обходится гораздо дороже, поэтому сейчас им тяжелее, а падение пассажиропотока по итогам года будет больше, чем во многих региональных аэропортах, – прогнозирует Гусаров. – То же самое характерно и для авиакомпаний. У «Аэрофлота» с хабом в «Шереметьево» и большим количеством международных рейсов до пандемии падение пассажиропотока оказалось гораздо больше, чем у перевозчиков, в большей степени ориентированных на внутрироссийские маршруты. Например, таких как «ЮТЭйр», S7 или «Победа», которая в последние три месяца вообще показывает рост пассажиропотока».

Похожую статистику приводит основатель сервиса «Купибилет» Сергей Пирожников. По его словам, в октябре отмечалось восстановление авиаперевозок на 70% относительно того же периода прошлого года, причем спрос на рейсы по РФ восстановился на 87%, а в международном сегменте всего на 20%. Сейчас, по словам Пирожникова, на его сервисе лидирует по продажам авиабилетов компания S7 – спрос на ее полеты увеличился на 5% относительно прошлого года, количество проданных авиабилетов на рейсы «Победы» выросло на 18%, на «Уральские Авиалинии» продажи сократились на 11%, а на рейсы «Аэрофлота» – на 59%. «Такая динамика обусловлена закрытым авиасообщением со многими странами. В то же время авиакомпании, предлагающие дешевые авиабилеты по России, даже отмечают рост продаж относительно осени 2019 года», – констатирует эксперт.

Пережить «худую» зиму

Однако сентябрьские результаты не стоит преувеличивать. Этот успех российских аэропортов на фоне всеобщих неуспехов – временное явление, полагает Роман Гусаров. В России, в отличие от Европы, напоминает он, очень выражена сезонность рынка авиаперевозок – осенью и зимой россияне всегда летали мало, поэтому сейчас падение спроса на авиабилеты ускорится. Кроме того, РФ вошла в новую волну пандемии, и хотя авиакомпании не прекращают летать, сообщения об отмене и сокращении рейсов поступают каждый день.

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» отмечают, что бизнес-активность в РФ снова падает:

в октябре количество авиабилетов на внутренние рейсы, приобретенных представителями бизнеса, упало на 35% по сравнению с сентябрем, а снижение продаж авиабилетов относительно октября прошлого года достигло 65%. Одновременно у деловых путешественников росла востребованность авиабилетов за рубеж – в этом сегменте по сравнению с сентябрем отмечается увеличение продаж на 9%, хотя спрос составил лишь 12% от объемов 2019 года.

«Деловой туризм гораздо быстрее реагирует на изменения эпидемиологической обстановки, чем индивидуальные путешественники, так как риски слишком высоки, – это и здоровье сотрудников, и бизнес-процессы, и репутация компаний. Вторая волна эпидемии уже начала сказываться на деловой активности, и мы ожидаем дальнейший спад числа командировок», – комментирует генеральный директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Банкротств аэропортов или авиакомпаний пока не предвидится, но финансовое состояние в отрасли достаточно тяжелое, сообщил на днях по итогам Транспортной недели-2020 заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов. С начала пандемии правительство ввело целый комплекс мер поддержки отечественной авиа отрасли и это дало результат, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Компании, хотя и понесли значительные убытки, держатся на плаву без признаков банкротства, выполняют рейсы внутри страны и за ее пределами, сохраняя при этом штат. Кроме того, после отмены ограничений на перелеты были снижены цены на авиабилеты, что стимулировало спрос и привлекло пассажиров – туристов и тех, кто отложил деловые поездки в начале эпидемии. Но стоит понимать, добавляет Сигал, что весенние убытки из-за закрытия границ никуда не исчезли. Поэтому авиакомпаниям потребуется время, чтобы компенсировать падение пассажиропотока, которое длилось в течение нескольких месяцев (ожидается, что снижение составит 35-40% в годовом выражении).

По словам Романа Гусарова, у авиакомпаний сейчас, безусловно, есть определенные ожидания, связанные с новыми назначениями в Минтрансе:

«Новый министр Виталий Савельев, ранее возглавлявший «Аэрофлот», и его первый заместитель Александр Нерадько, много лет руководивший Росавиацией, как минимум понимают всю глубину проблем, с которой столкнулась отрасль, и в их руках находятся механизмы помощи. Но это не отменяет того факта, что авиакомпаниям сейчас нереально тяжело – им надо просто дожить до весны. С одной стороны, перевозчики защищены от краха: сами на банкротство они не подают, а для исков кредиторов действует мораторий на банкротство системообразующих предприятий. С другой стороны, кредиторы вряд ли будут гореть желаниям предоставлять авиакомпаниям так нужные им деньги, поскольку дальнейшая ситуация остается очень неопределенной, а гипотетическое желание помочь со стороны государства еще не означает наличия соответствующих возможностей».

Поэтому, считает Гусаров, отсутствие банкротств в настоящий момент еще не означает, что авиакомпании как-то справились с кризисом. Последствия нынешней ситуации будут сказываться еще долго.

На внутреннем туризме взлетят не все

В долгосрочной перспективе новым стимулом для авиационной отрасли может стать национальный проект по внутреннему и въездному туризму, разработка которого была анонсирована правительством вскоре после первой волны пандемии. Однако, уточняет Сергей Пирожников, в мае участвовавший в работе над созданием его концепции, в рамках нацпроекта не предполагаются субсидирование российских авиакомпаний или какие-либо меры по улучшению финансового состояния перевозчиков. Поэтому эффект для отрасли будет косвенным – главным позитивным фактором для авиакомпаний станет увеличение внутреннего турпотока, которое прогнозируется на 100% к 2030 году. На это повлияет выделение субсидий от правительства на формирование и развитие привлекательных туристических направлений в стране.

На внутренних рейсах, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Тузов, авиакомпании практически ничего не зарабатывают. Такие перевозки зачастую субсидируются, а большую часть прибыли перевозчики получают за счет международных полетов.

Поэтому, полагает эксперт, развитие внутреннего туризма вряд ли сможет поддержать авиаотрасль, к тому же и спрос на полеты внутри страны может ощутимо снизиться на фоне сокращения доходов населения и бизнеса. «Если границы не будут открыты в прежнем объеме еще долгое время, авиаотрасль будет аккумулировать убытки, могут начаться банкротства компаний», – предполагает Тузов. Если заграничные направления по-прежнему будут закрыты или ограничены для массового туризма, времени на восстановление отрасли потребуется больше, соглашается Павел Сигал, хотя некоторая часть убытков компенсируется за счет развития внутреннего туризма и увеличения числа перелетов по стране.

В то же время, утверждает Роман Гусаров, несмотря на пандемию, РФ остается страной с развивающимся пассажиропотоком гражданской авиации – в отличие от Европы, где пассажиропоток давно устоялся и особых резервов для его быстрого роста нет. Поэтому сейчас ведущие авиакомпании меняют свои модели перевозок, чтобы поддержать докризисный тренд на быстрый рост пассажиропотока. В частности, по словам Гусаров, недавно «Аэрофлот» и «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», подписали код-шеринговое соглашение, которое предполагает, что две компании смогут предлагать пассажирам сквозные тарифы и стыковочные рейсы, а для этого им прежде всего необходимо оперировать в одном аэропорту – «Шереметьево». В этот же аэропорт уже входящая в тот же холдинг авиакомпания «Россия».

Как следствие, крупнейший московский аэропорт с его очень развитой инфраструктурой, включающей три взлетно-посадочные полосы и несколько терминалов, по своему потенциалу по-прежнему способен претендовать на верхние позиции в европейских рейтингах. Максимальная пропускная способность «Шереметьево» составляет 80 млн человек в год, и во взаимодействии с Группой «Аэрофлот», стратегия которой предполагала выход на 100 млн пассажиров в год, достичь этих показателей в ближайшие пять лет, по мнению Гусарова, для столичного аэропорта вполне реально.

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