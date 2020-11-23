Надежда Ангарская рассказала о происхождении кредитов на сумму 10 млн рублей

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23.11.2020, 8:40, Разное

Российская юмористка и звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, откуда у нее появились кредиты на сумму 10 млн рублей. В долги она влезла из-за своих друзей, которым необходимо было совершить дорогостоящие покупки.
По словам Ангарской, часть денег они «крутили». Так, кредитная карта позволяла артистке пользоваться услугами без процентов в течение 50 дней. Поэтому она снимала сумму, через месяц возвращала ее с процентами и гасила долги, оставляя разницу себе. Однако в мае 2018 года все это прекратилось, тогда Надежда Ангарская подумала, что ей пришел конец.

Остальные долги образовались из-за друзей, просивших ее взять кредиты. Своей подруге она помогла с покупкой квартиры, хотя та официально нигде трудоустроена не была. Но это не помешало ей выплачивать долг. Затем Надежда Ангарская взяла еще два кредита. При этом ее подруги гасили долги своевременно, а вот мужчины могли тянуть годами. Поэтому она простила им все обязательства, но прекратила общение. Для погашения кредитов Ангарской пришлось продать квартиру в Подмосковье, но у нее все еще остаются долги.



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