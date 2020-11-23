Задолжавшая Волочкова продемонстрировала отделанную золотом квартиру от Керимова

23.11.2020, 8:40, Разное

Российская балерина Анастасия Волочкова погрязла в долгах из-за большого дома в Подмосковье. Также у нее имеется подаренная ей бизнесменом Сулейманом Керимовым роскошная квартира, но в ней она практически не живет.

Апартаменты площадью 200 квадратных метров находятся в Санкт-Петербурге. Сама Волочкова называет это жилье «раритетным», напоминающим ей о Керимове. Гостиная не просто увешана гобеленами и обставлена дорогостоящими предметами интерьера, но и отделана золотом. Кроме того, съемочной группе программы НТВ «Звезды сошлись» балерина показала кровать с балдахином в спальне, мраморную ванную и потолки, выполненные в стиле Сикстинской капеллы.

Несмотря на всю роскошь в этой квартире Анастасия Волочкова практически не живет, предпочитая находиться в доме в Подмосковье, из-за которого у нее образовался миллионный долг. Ранее она платила управляющей компании 60 000 рублей ежемесячно, но потом перестала. А вот питерская квартира обходится ей в 20 000 рублей.