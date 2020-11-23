Штаб ООС сообщил об использовании боевиками запрещенных мин на Донбассе

23.11.2020, 8:28, Новости дня

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе 22 ноября провели дистанционное минирование позиций украинских военных в районе Водяного Донецкой области, используя мины ПОМ-2, проинформировал штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

“В пригороде Авдеевки [Донецкой области] российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. О нарушении режима прекращения огня и наглом использовании запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ”, – отметили в штабе.

Боевых потерь за прошлые сутки среди украинских военных не фиксировали.

23 ноября по состоянию на 7.00 на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, сказано в сводке.

Применение мин ПОМ-2 запрещено Оттавской конвенцией, принятой в 1999 году. В 2020-м боевики стали более активно использовать их, сообщал ОБСЕ заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский 5 февраля, пишет “Укринформ”.

Украина, как страна – участница договора не производит и не использует противопехотные мины, подчеркивал он.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/695874717985318/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.