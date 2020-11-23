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23.11.2020, 8:24, Новости дня

Бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил источник в местных правоохранительных органах.

«Задержан экс-прокурор Новосибирска Ференец. Он подозревается в превышении должностных полномочий – статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, задержание Ференеца связано с делом местного предпринимателя, бывшего главы совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива «Винап» Олега Ярового, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ференц был прокурором Новосибирска с 2016 года, в этом году он ушел в отставку.  

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. К расследованию дела подключился департамент военной контрразведки ФСБ.



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